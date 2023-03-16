Суд в Тюмени признал недействительным брак после смены пола одним из супругов

Супружество аннулировали с 29 сентября 2022 года

ТЮМЕНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Тюмени признал брак недействительным по причине смены пола одним из супругов. Об этом сообщили в четверг в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Сегодня [16 марта] Центральный районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Тюмени в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к А. и Ц. о признании брака недействительным. Решением суда брак, заключенный между А. и Ц., признан недействительным с 29 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

Это первый в России случай аннулирования брака по причине смены пола одним из супругов.

В Центральный районный суд Тюмени 17 января 2023 года поступило исковое заявление прокурора Тюмени о признании брака недействительным по причине смены пола одного из лиц, состоящих в браке. Факт установили из проведенной прокурором проверки по поступившей информации из комитета ЗАГС администрации Тюмени, в которой указано, что 33-летний мужчина обратился с заявлением о смене ФИО и пола с мужского на женский, данное заявление удовлетворили. Согласно Семейному кодексу России, регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности союза мужчины и женщины, прокурор Тюмени обратился в суд с заявлением.