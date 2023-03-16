Более 11 тыс. проектов представили НКО на конкурс президентских грантов

Пресс-служба Фонда президентских грантов сообщила, что из новых регионов подано 25 проектов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Заявки на участие в конкурсе президентских грантов подали почти 10 тыс. некоммерческих организаций (НКО), они предоставили 11 379 проектов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Фонда президентских грантов.

"Завершился прием заявок на шестнадцатый по счету конкурс фонда. Свои инициативы представили 9 896 НКО из 88 регионов страны (кроме Херсонской области). Из новых регионов подано 25 проектов", - сказано в сообщении.

Больше всего заявлено проектов, связанных с охраной здоровья граждан, а также с социальной защитой, наукой и образованием. Половина проектов претендуют на грант до миллиона рублей, 43% - от 1 до 5 млн рублей.

"Итоги конкурса будут подведены в июне 2023 года. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля", - отметили в пресс-службе.