В свердловском Минздраве рассказали о состоянии детей, родителей которых нашли мертвыми

По данным медиков, наметилась положительная динамика, детей перевели на естественное питание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Дети, которых в среду обнаружили в квартире в Екатеринбурге с трупами родителей, госпитализировали, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения Свердловской области.

"По ситуации с детьми, госпитализированными в больницу из квартиры с трупами мужчины и женщины в доме по улице Таганской в Екатеринбурге (по состоянию на 11:00 (9:00 мск) 16.03.22). На фоне оказываемой медицинской помощи наметилась положительная динамика. Дети переведены на естественное питание. Мальчик ест самостоятельно, активный, переведен в отделение", - говорится в сообщении.

В Министерстве здравоохранения региона пояснили ТАСС, что здоровьем детей занимаются врачи, психологи к работе пока не приступали. Возраст детей и то, какая именно медпомощь им оказывается, уточнить не смогли из-за отсутствия разрешения на предоставление информации от их официальных представителей.

Накануне в одной из квартир в Екатеринбурге обнаружили трупы мужчины и женщины, рядом с телами умерших нашли двух плачущих малолетних детей. Местные СМИ сообщают, что они находились там, предположительно, несколько дней, их обнаружили соседи при вскрытии двери. Следователи организовали проверку.