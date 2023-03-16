В Москве из-за ковида за сутки умерли пять человек. Это минимум с 8 апреля 2020 года

Число выявленных случаев заражения коронавирусом составило в городе 2 258

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на пять, что стало минимум с 8 апреля 2020 года, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Днем ранее в столице зарегистрировали 6 смертей, всего с начала пандемии - 48 353.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 258 против 2 373 днем ранее. Всего в столице с начала пандемии выявили 3 452 545 случаев заражения. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 354, до 3 255 090.

Ситуация в Подмосковье

В Московской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло за сутки на 320 против 143 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 144 208 случаев инфицирования.

Количество выздоровевших после ковида в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 331 - до 1 123 721. Летальные случаи из-за коронавируса в регионе за последние сутки не зафиксированы.

Ситуация в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 1 306 случаев заражения коронавирусной инфекцией против 1 221 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 898 603 случая инфицирования.

Количество выздоровевших после ковида в Петербурге увеличилось на 1 033 - до 1 849 515, число умерших возросло на 9 - до 37 272.