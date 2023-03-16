Сотрудники ТАСС стали соавторами учебного пособия "Введение в деловую журналистику" ВШЭ

Его подготовили в рамках проекта "Лаборатория деловой журналистики"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудники ТАСС стали соавторами учебного пособия "Введение в деловую журналистику", подготовленного теоретиками и практиками медиасферы в рамках проекта Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) "Лаборатория деловой журналистики". Об этом сообщается в четверг на официальном сайте НИУ ВШЭ.

Среди авторов пособия отмечены первый заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина, экс-главред ИД "Коммерсантъ", советник генерального директора ТАСС Сергей Яковлев, руководитель отдела "Банки и финансовые рынки" ТАСС Маргарита Шпилевская и руководитель экономической редакции ТАСС Евгения Соколова. Кроме того, авторство разделили заместитель руководителя экономической редакции РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Ирина Андреева, а также первый заместитель главного редактора Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) Дмитрий Щитов.

На сайте сообщается, что презентация учебного пособия пройдет 30 марта в 17:00 в учебном корпусе НИУ ВШЭ. Там авторы издания планируют рассказать о целях пособия, проблемах современной экономической журналистики, а также о специфике практико-ориентированного обучения.

Учебник написан по принципу анализа методик работы журналиста в разных сферах экономической журналистики, говорится на сайте университета. В пособии разбираются методики работы с корпоративными, маркетинговыми новостями, финансовой информацией и аналитикой, макроэкономическими процессами, арбитражной информацией. Кроме того, учебник содержит практикум. Предлагаемые форматы включают в себя новости, интервью, подкасты, влог по экономической тематике.

"Самое уникальное в подготовке и выпуске пособия - это общая работа с моими коллегами по медийному цеху. Это звезды экономической журналистики! У нас вышел абсолютно неакадемический учебник, за что нас можно и ругать, и, в то же время, хвалить. Формат полезных рекомендаций для людей, которые только хотят попробовать себя в такой сложной сфере, как экономическая и деловая журналистика - лучшая история для практико-ориентированного обучения и самообучения", - приводятся на сайте слова редактора-составителя, руководителя авторского коллектива издания, доцента Института медиа НИУ ВШЭ Михаила Зеленцова.

Отмечается, что особенностью пособия также является то, что кроме журналистов, соавторами стали студенты НИУ ВШЭ. Они подготовили инструкцию по проверке деловой информации, которая вошла в приложение к учебному пособию.