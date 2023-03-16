16 марта, 09:35

Делегация Китайского общества дружбы с заграницей посетит Россию в апреле 2023 года

Это будет первый за 10 лет визит делегации общества на самом высоком уровне

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Делегация Китайского народного общества дружбы с заграницей (КНОДЗ) посетит Россию в апреле этого года. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС заявил председатель Общества российско-китайской дружбы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

"Я хочу анонсировать, что в следующем месяце по приглашению Общества российско-китайской дружбы в нашей стране будет с официальным визитом делегация Китайского народного общества дружбы с заграницей, КНОДЗ, во главе с председателем - товарищем Линь Сунтянем", - сказал он.

По словам Мельникова, это будет первый визит за последние 10 лет делегации общества на самом высоком уровне.

"Уверен, что это послужит дальнейшей оптимизации наших отношений по линии народной дипломатии", - заключил первый заместитель председателя ЦК КПРФ. 

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© Информационное агентство ТАСС
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