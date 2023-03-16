"Яндекс Плюс" откроет пространство "Плюс Дачи" на месте спортцентра Nike в Парке Горького

Программа культурного центра также пополнится спортивными тренировками, а центр станет всесезонным

МОСКВА, 16 марта./ТАСС/. Cервис мультиподписки на сервисы "Яндекса" - "Яндекс Плюс" - в 2023 году откроет пространство культурного центра "Плюс Дача" в здании бывшего спортивного центра Nike Box в Парке Горького в Москве, мероприятия в культурном центре теперь будут проходить круглогодично. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе "Яндекс Плюса".

"В 2023 году "Плюс Дача" пройдет сразу на двух площадках Парка Горького: в знакомом гостям "Дачи" прошлых лет летнем кинотеатре, расположенном в центральной части парка, а также в здании бывшего спортивного центра Nike Box", - сообщили в пресс-службе.

Программа культурного центра также пополнится спортивными тренировками, а центр станет всесезонным - в холодное время года ее мероприятия будут проходить в закрытом помещении, отметили в пресс-службе. Также в программу культурного центра по-прежнему будут входить конопоказы, концерты, лекции, мастер-классы и фан-встречи.

"В феврале здесь стартовали бесплатные беговые тренировки для новичков "Уже бегу!" и профессиональных спортсменов Die Hard, а также мастер-классы по скандинавской ходьбе", - добавили в пресс-службе.

В 2022 году в рамках культурного центра "Плюс Дача" состоялось более 250 мероприятий - свыше 70 кинопоказов, концерты популярных музыкантов, в том числе перфоманс рэпера Антохи МС, выступление группы "Звери", фестиваль йоги вместе с Organic People, а также театральные постановки, мастер-классы, лекции и встречи с писателями.

В 2022 году американский производитель обуви и одежды Nike сообщил, что решил полностью уйти из России. В июле 2022 году тренировочный центр Nike Box также закрылся на территории Парка Горького в Москве, сообщалось на сайте парка.