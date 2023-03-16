В Чувашии не выявили случаев заболевания сибирской язвой среди животных

Причин для введения карантина нет, сообщил пресс-секретарь главы администрации Цивильского муниципального округа региона Руслан Сайфутдинов

ТАСС, 16 марта. Сотрудники ветеринарной службы не выявили случаев заражения скота на территории Цивильского муниципального округа Чувашии, два жителя которого госпитализированы с этим диагнозом. Оснований для введения карантина нет, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы администрации округа Руслан Сайфутдинов.

"Сотрудники ветеринарной службы проводят всю необходимую работу по своей линии, и на данный момент фактов заболевания скота сибирской язвой на территории [Цивильского муниципального округа] не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в личных подсобных хозяйствах граждан взяты и направлены на исследование пробы кормов, кровь животного, а также содержимое желудка. "На сегодняшний день юридических оснований для введения карантина в населенном пункте, где проживают пациенты с подтвержденным диагнозом сибирская язва, нет", - добавил Сайфутдинов.

По его словам, информация о сбыте зараженного мяса проверяется правоохранительными органами, отрабатываются все версии. "На сегодняшний день нет оснований говорить о риске для потребителей, так как все необходимые профилактические меры были предприняты. Все службы работают в тесной координации", - подчеркнул собеседник агентства.

Сайфутдинов добавил, что заразившиеся сибирской язвой жители муниципального округа находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни нет. "Медицинские работники продолжают наблюдение за контактными лицами, и на утро 16 марта новых случаев заболевания нет", - отметил он.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов в среду сообщил ТАСС, что в республике два человека госпитализированы с сибирской язвой. По его словам, пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике 15 марта сообщила, что по результатам эпидемиологического расследования причиной заражения стал контакт с разделанной тушей быка. Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что источником заражения животного сибирской язвой мог стать некачественный комбикорм, который владельцы, скорее всего, приобрели у частных лиц.