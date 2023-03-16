Бюст маршала Жукова в Волгограде перенесут в музей "Сталинградская битва"

В музее пояснили, что необходимость его установки в помещении обусловлена целью лучшей сохранности памятника

ВОЛГОГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Бюст Маршала Жукова, который ранее находился на площади перед зданием музея-панорамы "Сталинградская битва", установят в здании. Об этом в четверг сообщили в информационно-издательском отделе музея.

"Бюст Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову, находившийся на этом месте ранее [на площади перед зданием музея-панорамы] и установленный в 1996 году, был демонтирован и в настоящий момент находится на ответственном хранении в фондах музея-заповедника "Сталинградская битва". В этом году он займет место в экспозиции музея-панорамы", - говорится в сообщении.

В музее пояснили, что вопрос о переносе старого бюста Жукова назрел давно из-за необходимости его установки в помещении для лучшей сохранности. Документы по демонтажу скульптуры оформили и согласовали в органах охраны, добавили в информационно-издательском отделе.

Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы незаконном сносе бюста Георгия Жукова, который стоял перед входом в музей-панораму в Волгограде более 20 лет. В феврале 2023 года на месте старого бюста Жукова было установлено сразу три скульптуры: Сталина, Жукова и Василевского.