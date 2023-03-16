На Ставрополье введут регулируемый тариф на необходимые сельские маршруты

До 1 июня краевой Миндор представит предложения по организации этой работы

ПЯТИГОРСК, 16 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья введут регулируемый тариф на сельские маршруты в целях компенсации расходов перевозчиков. Это будет сделано в связи с жалобами жителей на работу общественного транспорта в селах, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Владимиров.

"Перевозчики на внутрипоселковых маршрутах работают неохотно - им это не выгодно. Но для Ставрополья сельские территории важны, помогать людям мы будем в любом случае. Вижу одно решение: ввести регулируемый тариф на необходимых сельских маршрутах, чтобы государство взяло часть расходов перевозчика на себя", - написал Владимиров в Telegram-канале.

По его словам, до 1 июня краевой Миндор представит предложения по организации этой работы.

"Много фиксируем обращений ставропольцев с жалобами на работу общественного транспорта в селах. В первую очередь это касается отдаленных территорий", - добавил глава края.