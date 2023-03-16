В АТОР рассказали о ценах на туры по России и за рубеж на майские праздники

Стоимость туров в Египет за год выросла на 15%, в Турцию - на 30%, по России - на 12-15%, отметили в ассоциации

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Средние цены на туры в качественные отели Египта на майские праздники за год выросли на 15%, в Турцию - на 30%, по России - на 12-15%. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По сравнению с прошлым годом средние цены на туры в качественные отели ОАЭ на период майских праздников остались приблизительно на том же уровне, Египет подорожал на 15%, Турция - на 30%, Россия показывает рост на 12-15%", - говорится в сообщении.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в ходе выступления на выставке MITT-2023 сообщила, что наиболее популярными направлениями для отдыха на этот период по состоянию на 15 марта являются ОАЭ, Турция, Россия, Египет и Таиланд. Средняя стоимость десятидневной путевки по РФ с вылетом из Москвы и размещением в четырех- и пятизвездочных отелях составляет 100-110 тыс. рублей на двоих, в Турцию - 145 тыс. рублей, в Египет - 220 тыс. рублей, в ОАЭ - 225 тыс. рублей, в Таиланд - 315 тыс. рублей.

"На майские праздники ажиотажа нет. Исключение - премиальный класс, там довольно большая глубина продаж вплоть до октября. Дорогие объекты в России и за рубежом раскупаются быстрее всего, поэтому для туристов обеспеченных, возможно, есть определенные проблемы с планированием майских праздников. Для всех остальных проблем нет: дефицита мест нет, цены не повышены", - отметила она.

Активизация бронирований туров на майские праздники ожидается в первой декаде апреля, добавила эксперт.