В АТОР сообщили о снижении числа бронирований летних туров за рубеж на 10-25% за год

В особенности эта тенденция касается путевок в Турцию, сообщила Ассоциация туроператоров России

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Объем бронирований летних туров за рубеж в России снизился на 10-25% по сравнению с прошлым годом, в особенности эта тенденция касается путевок в Турцию. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Объем бронирований всех зарубежных направлений на даты с мая по октябрь в совокупности сейчас ниже на 10-25%, чем год назад. Последний тренд касается прежде всего и самого массового зарубежного направления - Турции, по которой сейчас активно идут бронирования преимущественно в высоком ценовом сегменте, а большинство туристов заняли выжидательную позицию и собираются покупать туры ближе к датам вылета", - говорится в сообщении.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в ходе выступления на выставке MITT-2023 отмечала, что глубина продаж на зарубежных направлениях больше, чем внутри страны. Бронирования туров по России на лето выросли на 30% по сравнению с годом ранее. Чаще всего россияне бронируют на лето туры по России, в Турцию, Абхазию, ОАЭ и Египет. По предварительным оценкам, Россия и Турция совокупно займут около 80% всех летних бронирований.

Внутри России наиболее востребованными направлениями на летний сезон 2023 года стали Большой Сочи, Анапа и Геленджик, Кавказские Минеральные Воды, Северный Кавказ и Калининград, рассказала эксперт.