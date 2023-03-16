В Курганской области восстановили движение автобусов

Его приостанавливали из-за непогоды

ТАСС, 16 марта. Движение автобусов на территории Курганской области, приостановленное с 14 марта из-за непогоды, полностью восстановили. Об этом сообщили в четверг в региональном управлении ГИБДД.

"Сегодня, 16 марта 2023 года, в 13:30 (11:30 мск) на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения возобновлено движение автобусов. Временное ограничение для движения регулярных автобусных и школьных перевозок на автомобильных дорогах Курганской области были введены по причине неблагоприятных метеорологических условий", - говорится в сообщении.

14 марта временные ограничения вводили на пассажирские перевозки, а также на движение транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения области.