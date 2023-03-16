Полиция составила на Ройзмана протокол о публичной демонстрации экстремистской символики

Основанием стал пост в социальной сети "ВКонтакте"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Полиция составила в отношении бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом) административный протокол о публичной демонстрации символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Об этом в четверг ТАСС сообщил его адвокат Владислав Идамжапов.

"Вот только что [составили протокол], ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ", - сказал он.

Ройзмана задержали в Екатеринбурге утром 16 марта. Как сообщал ТАСС Идамжапов, основанием стал пост в социальной сети "ВКонтакте", опубликованный, как считает полиция, на странице бывшего мэра.

Ранее в правоохранительных органах уточняли ТАСС, что причиной задержания стал пост, опубликованный в 2022 году. Адвокат, в свою очередь, отмечал, что пост, на который обратила внимание полиция, был сделан в группе во "ВКонтакте", к которой, по его словам, Ройзман не имеет отношения. Таких групп в этой социальной сети порядка 20, подчеркивал Идамжапов.

В 2022 году в отношении Ройзмана также возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", предусматривающей до трех лет лишения свободы. Причиной возбуждения дела стало видео, опубликованное на канале Ройзмана на YouTube.

Суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по статье 20.3.3 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Также он был оштрафован на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти.