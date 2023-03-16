Протестующие направляются к парламенту Молдавии с требованием компенсировать счета за газа

Колонну участников акции протеста возглавляют депутаты партии "Шор", а также представители некоторых внепарламентских партий, общественные деятели

КИШИНЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Сотни участников митинга оппозиции направляются к парламенту Молдавии, чтобы потребовать компенсации для населения за высокие тарифы на газа, электроэнергию и отопление. Колонна людей с транспарантами "Оплатите наши счета", "Нет войне в Молдове", "В отставку" идет по бульвару Стефана Великого, заблокировав автомобильное движение по центральной дороге Кишинева, передает в четверг корреспондент ТАСС.

Колонну протестующих возглавляют депутаты партии "Шор", а также представители некоторых внепарламентских партий, общественные деятели, которые ранее объединились в "Движение за народ" с целью совместных акций протеста. Движение колонны регулируют сотрудники полиции.

16 марта депутаты партии "Шор" зарегистрировали проект закона о дополнительной компенсации тарифов на газ и электроэнергию, призвав своих сторонников оказать давление на правящую Партию действия и солидарности (ПДС) для его утверждения. В прошлом году ПДС утвердила план компенсаций коммунальных расходов уязвимым категориям, под которую попали до 80% населения. Этим домохозяйствам компенсируются расходы на газ до $162 в месяц. Для этих целей был сформирован фонд примерно в $260 млн, однако этого не хватает для сглаживания последствий роста цен.

Всего за полтора года тарифы на газ в Молдавии выросли почти в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза. Эти и другие факторы спровоцировали 30-процентную инфляцию в стране. Оппозиция возложила ответственность на власть, обвиняя ее в некомпетентности и критикуя за конфронтацию с Россией. Протестующие требуют отказаться от закупок вооружений и перенаправить увеличенный в два раза бюджет на оборону в социальную сферу.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила об опасности государственного переворота с участием оппозиционных сил и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. За период протестов были запрещены оппозиционные телеканалы, арестованы десятки оппозиционных активистов. Уголовные дела заведены на руководителей Партии социалистов Республики Молдова и партии "Шор".