16 марта, 09:44

Песков назвал абсолютно нормальной логикой, что из уехавших россиян не надо делать изгоев

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ранее заявил, что уехавших из страны россиян не нужно превращать в изгоев и оппонентов российского государства, надо обязательно продолжать диалог

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Кремль согласен с утверждениями, что с покинувшими Россию гражданами нужно поддерживать диалог и не превращать их в оппонентов. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что уехавших из страны россиян не нужно превращать в изгоев и оппонентов российского государства, надо обязательно продолжать диалог и создавать условия, чтобы они возвращались на Родину.

"Ничего нового здесь нет, это абсолютно нормальная логика и об этом неоднократно говорилось", - сказал Песков, комментируя заявление. 

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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