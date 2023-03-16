Минпросвещения сообщило о готовности предложений по системе высшего образования

Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что образование будет максимально практикоориентированным

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Конкретные предложения по национальной системе высшего образования в РФ уже готовы, оно будет максимально практикоориентированным. Об этом сообщил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы в тесном контакте с [министром науки и высшего образования РФ] Валерием Николаевичем Фальковым, и уже готовы конкретные предложения по национальной системе высшего образования, которую мы подробно тоже обсуждаем с экспертами, в том числе и с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Это максимальная практикоориентированность по тем направлениям, связь с экономикой и определение подготовки в зависимости от той или иной сферы подготовки", - сказал он в комментарии "Известиям", опубликованном в Telegram-канале издания в четверг.