Для строящегося микрорайона Норильска разработают цифровую модель

Это позволит минимизировать ошибки при проектировании, а также поможет в разработке дальнейшей концепции развития квартала, отметил руководитель проектного офиса по развитию Норильска Заполярного филиала "Норникеля" Сергей Шишкунов

КРАСНОЯРСК, 16 марта. /ТАСС/. Цифровую информационную модель разработают для нового жилого массива "Оганер", который планируют построить в ходе реновации Норильска. Об этом в четверг на XI Архитектурно-строительном форуме Сибири сообщил руководитель проектного офиса по развитию Норильска Заполярного филиала "Норникеля" Сергей Шишкунов.

"При разработке проекта будет создана цифровая информационная модель, как для каждого объекта отдельно, так и для всего квартала в целом", - сообщил Шишкунов, добавив, что это позволит минимизировать ошибки при проектировании, а также поможет в разработке дальнейшей концепции развития квартала. По его словам, после строительства, модель будет передана эксплуатирующей организации.

Проект реализуется по плану комплексного развития территорий. До 2029 года там будут строить 8 многоэтажных домов, школу на 1,1 тыс. мест со стадионом, детский сад с бассейном. Общая площадь застройки 11,5 га, новый микрорайон рассчитан на проживание более 1,3 тыс. жителей.

Комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года предполагает 120,1 млрд рублей вложений, из них 24 млрд рублей - средства федерального бюджета, 14,8 млрд рублей - средства консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей - средства "Норникеля". До 2035 года будет построено порядка 100 новых домов общей площадью 400 тыс. кв. м, а также ряд социально значимых объектов.

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек, 26% которых - сотрудники "Норникеля". Массовая застройка Норильска велась в 1940 - 1950-е и 1960 - 1990-е годы прошлого века.