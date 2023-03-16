16 марта, 10:14

В Приморье зарегистрировали два случая кори у взрослых

Один из случаев завозной, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали в Приморье два случая кори у взрослых, сообщило в четверг региональное управление Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю сообщает, что на территории Приморского края зарегистрировано два случая кори у взрослых, в том числе завозной из другого субъекта Российской Федерации. При регистрации случаев кори организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе проведение иммунизации контактировавшим с больным корью, у которых нет достоверных сведений о сделанной прививке против кори или перенесенном в прошлом заболевании корью, привитым против кори однократно", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что корь - высококонтагиозная инфекция, передающаяся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем. При отсутствии иммунитета к этой болезни вероятность заболеть после встречи с зараженным человеком равняется почти 100%. Возбудитель кори - вирус, циркулирующий исключительно среди людей. В начале заболевание похоже на обычное ОРВИ или грипп, но на фоне общего недомогания с повышением температуры тела, головной болью, ломотой в мышцах, першением в горле, насморком, быстро присоединяется кашель и конъюнктивит, также у больных появляется сыпь в виде ярких красноватых пятен и бугорков.

Внимание: корь

  

Теги:
РоссияПриморский край
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