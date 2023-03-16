Шмелева заявила, что разные сроки подготовки являются основой гибкости системы образования

Председатель совета федеральной территории Сириус, руководитель одноименного образовательного центра сообщила, что такой подход позволит провести некую ревизию образовательных программ, которые перестали быть актуальными

СИРИУС /Федеральная территория/, 16 марта. /ТАСС/. Разные сроки подготовки специалистов находятся в основе гибкости системы образования. Об этом в четверг в ходе прямой линии заявила председатель совета федеральной территории Сириус, руководитель одноименного образовательного центра Елена Шмелева.

Президент Владимир Путин в феврале предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием. Эта система должна представлять собой синтез лучших практик советской системы и последних десятилетий, а переход к ней должен быть плавным и продуманным до мелочей.

"Мы должны, конечно, ориентироваться на запросы, которые консолидированы по отношению к развитию науки и технологий, возможности их применения, - сказала Шмелева. - Разные сроки подготовки, они всегда были и будут, и это, наверно, основа гибкости системы. Теперь вопрос, как эти уровни будут называться и как эти уровни будут развиваться".

Такой подход, по словам руководителя образовательного центра, позволит провести некую ревизию образовательных программ, которые "застыли", которые перестали быть актуальными. "Возможность пересмотреть программы, которые традиционно длились <…> от четырех до шести лет. И разные направления подготовки так и будут структурированы. Но содержание во многом благодаря текущему процессу мы пересмотрим. И научные, и технические разработки мы надеемся, в том числе благодаря и университету "Сириус", и работе, которую мы ведем, станут доступны не по возрасту, а по знаниям", - отметила Шмелева.

В декабре 2020 года президент РФ подписал закон о федеральной территории Сириус в Краснодарском крае. Этому предшествовало создание в 2019 году по поручению главы государства научно-технологического университета "Сириус" для поддержки и развития талантов.