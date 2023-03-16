В АТОР назвали самые популярные у россиян зарубежные направления зимой

Чаще всего граждане путешествовали в Турцию, Таиланд, ОАЭ и Египет, отметили в Ассоциации туроператоров России

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Чаще всего россияне путешествовали зимой в Турцию, Таиланд, ОАЭ и Египет, на эти страны приходится около 90% всех зимних поездок российских туристов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"За три прошедших зимних месяца наибольшей популярностью у россиян пользовались четыре страны, на которые совокупно пришлись 90% всех поездок из 2,425 млн, совершенных по топ-10 наиболее популярным туристическим направлениям. Это Турция (чуть менее трети всех поездок), Таиланд (почти четверть), ОАЭ и Египет", - говорится в сообщении.

Спрос на зимние путевки в Турцию вырос за год в 2 раза, на Шри-Ланку - на 88%, в ОАЭ - на 75%. Российский турпоток на Кубу, Сейшелы и в Египет зимой снизился в связи с недостаточностью объемов авиаперевозки по сравнению с прошлогодними объемами.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в ходе выступления на выставке MITT-2023 сообщила, что особенностью сезона является отсутствие снижения спроса на путешествия после новогодних праздников. Говоря о тенденциях 2022 года, эксперт отметила, что в прошлом году сократилась глубина продаж в низком и среднем ценовых сегментах и выросла в премиальном. Туристы увеличили расходы на путешествия из-за повышения цен на отдых во всех сегментах до 30%. Увеличилась доля путешествий семей с детьми, возросла значимость транспортной составляющей, пояснила Ломидзе.