Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Россией о работе филиалов вузов

Оно было подписано в феврале 2022 года

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана в четверг ратифицировал межправительственное соглашение с Россией о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования Казахстана в РФ и филиалов образовательных организаций высшего образования РФ в Казахстане. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Соглашение подписано в Казахстане в феврале 2022 года. "В рамках реализации соглашения предусматривается получение казахстанской лицензии при открытии филиалов российских образовательных организаций высшего образования в Республике Казахстан. Обучение в филиалах может вестись на государственных языках двух стран с обязательным изучением в рамках образовательных программ казахского языка и истории страны нахождения филиалов", - говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию и науке Сената.

Отмечено, что государственный контроль и аккредитация филиалов вузов будут осуществляться в соответствии с законодательством Казахстана. Также предусматривается выдача обучившимся документов об образовании казахстанского и российского образцов. Планируется, что на основании соглашения между Казахстаном и Россией будет закреплено открытие филиалов вузов на паритетной основе.

После ратификации Сенатом соглашение с РФ о работе филиалов вузов поступит на подпись президенту Казахстана.