Сибирские мэры поддержали идею создать турмаршруты в городах трудовой доблести

С инициативой выступил заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко

КЕМЕРОВО, 16 марта. /ТАСС/. Главы городов Сибирского федерального округа (СФО) поддержали на Всероссийском форуме "История для будущего. Время быть первыми", который проходит в Кемерове, предложение заместителя председателя Российского военно-исторического общества Николая Овсиенко о создании во всех городах трудовой доблести России туристических маршрутов, рассказывающих о трудовых подвигах в тылу.

"Пока вы рассказывали о туристическом маршруте в Кемерове, я про себя подумал: давайте мы выступим с инициативой организации туристических маршрутов в городах трудовой доблести. В каждом из этих городов, которые являются жемчужинами нашей страны. И обязательно нужно это объединить единым движением", - сказал Овсиенко после выступления мэра Кемерова Дмитрия Анисимова.

Участвующие во встрече глав городов трудовой доблести СФО мэры проголосовали и поддержали это предложение.

Анисимов в своем выступлении заявил, что очень важно донести до нынешней молодежи, как тяжело и достойно трудились ветераны, которые приближали победу. "Мы в нашем городе разрабатываем и поэтапно реализуем уникальный туристический маршрут протяженностью 18 км, - рассказал мэр Кемерова. - Он соединяет все наши знаковые места, в том числе президентское кадетское училище, мемориал воину-освободителю, дворец "Кузбасс", и выходит в исторический центр города, парк [Победы имени] Жукова, где установлена стела города трудовой доблести".

Почетное звание "Город трудовой доблести" присваивается городам за значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.