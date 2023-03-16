Свердловская область передала Макеевке более 100 единиц медоборудования

На закупку гуманитарной помощи в регионе собрали свыше 34 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области направили более 100 единиц современного медицинского оборудования для перинатального центра Макеевки в Донецкой Народной Республике. Новые аппараты позволят качественно и своевременно оказывать помощь новорожденным и роженицам, сообщили в департаменте информационной политики региона в четверг.

"Это очень важный груз, потому что мы отправляем медицинское оборудование для перинатального центра Макеевки - это наша подшефная территория, которой мы достаточно серьезно помогаем. Это такой жизненно необходимый груз, который действительно будет спасать жизни и поможет повысить эффективность оказания медицинской помощи", - цитирует департамент заместителя губернатора региона Павла Крекова с уточнением, что Свердловская область отправила партию из 118 единиц высокоточного медицинского оборудования.

Так, для выхаживания недоношенных детей были приобретены инкубаторы, современные открытые реанимационные системы для новорожденных. Клинико-диагностическая лаборатория получит микроскопы и биохимические анализаторы, которые позволят качественно и быстро выполнять исследования, а также расширят перечень и сократят время проводимых исследований. В гуманитарный груз также вошли весы и кровати для новорожденных, аппараты искусственной вентиляции легких и другое оборудование. На закупку гуманитарной помощи в ходе благотворительного аукциона "Екатерининская Ассамблея" было собрано более 34 млн рублей, добавили в департаменте.

Отмечается, что специалисты перинатального центра Макеевки планируют пройти обучение по работе с высокотехнологичным оборудованием в апреле этого года на базе перинатального центра Свердловской областной детской клинической больницы.

В начале июня 2022 года Свердловская область заключила соглашение, согласно которому регион поддерживает Макеевку Донецкой Народной Республики в восстановлении инфраструктуры, а также помогает в проведении дорожных ремонтов и проработке возможностей реконструкции городской системы водоснабжения, чтобы местные жители получали качественную питьевую воду.