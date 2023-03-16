Закон не предусматривает ограничение в выдаче маткапитала рожающим за рубежом

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что для получения средств необходимо быть гражданами России

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Действующее законодательство не предусматривает ограничение в выдаче материнского капитала россиянкам, которые рожают за рубежом, для получения средств необходимо быть гражданами России. Об этом в четверг журналистам сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"На сегодняшний день в законодательстве предусмотрено только требование относительно того, чтобы мама и ребенок были гражданами Российской Федерации для получения средств материнского капитала. Никаких других требований в законе на сегодняшний день не содержится", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, стоит ли ограничивать выдачу маткапитала россиянкам, которые рожают за рубежом.