16 марта, 11:25,
обновлено 16 марта, 11:33

Закон не предусматривает ограничение в выдаче маткапитала рожающим за рубежом

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что для получения средств необходимо быть гражданами России

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Действующее законодательство не предусматривает ограничение в выдаче материнского капитала россиянкам, которые рожают за рубежом, для получения средств необходимо быть гражданами России. Об этом в четверг журналистам сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"На сегодняшний день в законодательстве предусмотрено только требование относительно того, чтобы мама и ребенок были гражданами Российской Федерации для получения средств материнского капитала. Никаких других требований в законе на сегодняшний день не содержится", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, стоит ли ограничивать выдачу маткапитала россиянкам, которые рожают за рубежом. 

Теги:
РоссияКотяков, Антон Олегович
© Информационное агентство ТАСС
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