В Минтруде рассчитывают, что новый закон о занятости могут принять весной

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в рамках принятия закона еще есть вопросы, которые нужно обсудить и с профессиональным сообществом, и с профсоюзной стороной, и с работодателями

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минтруд России планирует, что проект новой редакции закона "О занятости населения в РФ" примут в рамках весенней сессии 2023 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в четверг.

Ранее в среду Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект базового закона "О занятости населения в РФ". Документ упорядочивает действующие нормы законодательства о занятости, а также закрепляет новые меры поддержки ряда категорий граждан, в том числе бывших участников СВО.

"У нас это [принять закон в рамках весенней сессии] в планах совместно с депутатами Государственной думы. В принципе закон о занятости имеет более чем 30-летнию историю. На протяжении 30 лет рынок труда в России сильно менялся, все это вызывало необходимость его постоянной корректировки, и на сегодня действующий закон о занятости требует глобальных изменений, новой его редакции", - сказал он, отвечая на вопрос, примут ли закон о занятости в рамках весенней сессии.

Котяков отметил, что в рамках принятия закона еще есть вопросы, которые нужно обсудить и с профессиональным сообществом, и с профсоюзной стороной, и с работодателями.

"Уверен, что тот формат работы, который сейчас создан в рамках межведомственной рабочей группы на площадке Госдумы позволит нам эти вопросы урегулировать. Закон, в моем понимании, сегодня является весьма актуальным и будет востребован, в том числе работодателями", - добавил министр.

Новая редакция закона

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты 11 января. Среди ее авторов - спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В частности, инициативой вводятся новые категории лиц, которым будут оказываться специальные меры поддержки, - граждане, находящиеся под риском увольнения, бывшие участники специальной военной операции и члены их семей.

Законопроект также обязывает службы занятости сотрудничать с образовательными организациями для обеспечения профориентации и трудоустройства молодых специалистов. Инициативой также предлагается учитывать потребности рынка труда при утверждении контрольных цифр приема в образовательные организации на обучение за бюджетный счет. Согласно документу, правительство России должно установить меры поддержки трудоустройства молодежи, в том числе при государственной регистрации молодых граждан в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Кроме того, в законопроекте закреплено право работодателей на меры финансовой поддержки при найме молодежи.