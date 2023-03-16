Путин приехал в Дом музыки на съезд РСПП

Как сообщила пресс-служба Кремля, центральными темами съезда станут импортозамещение и развитие отечественной промышленности в условиях санкций, обеспечение технологического суверенитета страны и стимулирование инвестиций

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин приехал в четверг в Московский международный дом музыки на Космодамианской набережной для участия в ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, центральными темами съезда в этом году станут импортозамещение и развитие отечественной промышленности в условиях санкций, обеспечение технологического суверенитета страны, стимулирование инвестиций, а также подготовка высококвалифицированных кадров, совершенствование мер государственной поддержки бизнеса.

Ожидается, что одной из тем на повестке дня может стать и обсуждение идеи однократного взноса крупного бизнеса в бюджет.