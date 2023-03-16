Около 12 тыс. новорожденных обследовали в рамках расширенного скрининга в Подмосковье

Программа расширенного неонатального скрининга начала работать в регионе включает в себя диагностику 36 заболеваний

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Программа расширенного неонатального скрининга детей заработала с 1 января текущего года, с этого момента в Подмосковье прошли обследование порядка 12 тыс. новорожденных. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"Своевременно проведенное обследование новорожденных позволяет выявить детей, попадающих в группу риска, и вовремя начать необходимое лечение и диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. Программа расширенного неонатального скрининга начала работать в регионе с 1 января текущего года и включает в себя диагностику 36 заболеваний. Всего за это время было обследовано почти 12 тыс. детей, из которых у 12 новорожденных были выявлены генетические заболевания", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что при выявлении отклонений от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий и назначения лечения.