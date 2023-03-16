У президента Абхазии выявили коронавирус

Аслан Бжания решил перейти на самоизоляцию 14 марта

СУХУМ, 16 марта. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция выявлена у президента Абхазии Аслана Бжании в результате проведения экспресс-тестирования. Об этом сообщила его пресс-служба в четверг.

"Бжания решил перейти на самоизоляцию во вторник, 14 марта, после проявления симптомов недомогания. Главой государства было осуществлено экспресс-тестирование на антиген COVID-19, показавшее положительный результат", - говорится в сообщении.

Также было проведено лабораторное ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции для определения наличия инфекции с высокой точностью. В настоящее время ожидаются результаты. "В целях недопущения распространения инфекции президент принял решение перейти на самоизоляцию до появления результатов точного лабораторного тестирования", - сообщила пресс-служба.

В четверг президент не принимал участия в памятных мероприятиях, посвященных 30-летию со дня мартовской операции по освобождению Сухума от войск Госсовета Грузии.

Бжания уже болел коронавирусом в январе 2021 года. Болезнь протекала в легкой форме, он лечился в домашних условиях.