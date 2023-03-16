16 марта, 12:32,
обновлено 16 марта, 12:49
Пандемия COVID-19

У президента Абхазии выявили коронавирус

У президента Абхазии выявили коронавирус
Президент Абхазии Аслан Бжания
© Сергей Пятаков/ POOL/ ТАСС

Аслан Бжания решил перейти на самоизоляцию 14 марта

СУХУМ, 16 марта. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция выявлена у президента Абхазии Аслана Бжании в результате проведения экспресс-тестирования. Об этом сообщила его пресс-служба в четверг.

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"Бжания решил перейти на самоизоляцию во вторник, 14 марта, после проявления симптомов недомогания. Главой государства было осуществлено экспресс-тестирование на антиген COVID-19, показавшее положительный результат", - говорится в сообщении.

Также было проведено лабораторное ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции для определения наличия инфекции с высокой точностью. В настоящее время ожидаются результаты. "В целях недопущения распространения инфекции президент принял решение перейти на самоизоляцию до появления результатов точного лабораторного тестирования", - сообщила пресс-служба.

В четверг президент не принимал участия в памятных мероприятиях, посвященных 30-летию со дня мартовской операции по освобождению Сухума от войск Госсовета Грузии.

Бжания уже болел коронавирусом в январе 2021 года. Болезнь протекала в легкой форме, он лечился в домашних условиях. 

Теги:
АбхазияПандемия COVID-19Бжания, Аслан Георгиевич
© Информационное агентство ТАСС
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