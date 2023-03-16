В Москве планируют разработать план развития инфраструктуры для велосипедов и самокатов

Изменения в правила дорожного движения, которыми вводится понятие "средство индивидуальной мобильности" и предусмотрено отнесение СИМ к транспортным средствам, вступили в силу с 1 марта

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Единую концепцию развития инфраструктуру для средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе велосипедов и самокатов, планируется разработать в Москве. Такое предложение в адрес профильного департамента и столичных парламентариев изложено в проекте резолюции по итогам заседания круглого стола на тему "Использование электросамокатов (СИМ) в связи с изменением правил дорожного движения. Развитие инфраструктуры".

К обсуждению были приглашены депутаты Московской городской думы, представители Министерства транспорта РФ, департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, ГКУ города - Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы, УГИБДД ГУ МВД России по Москве, законодательных собраний городов федерального значения Санкт-Петербурга и Севастополя, ГКУ "Объединенная дирекция "Мосгорпарк", межрегионального общественного движения за права пешеходов - "Союз пешеходов", а также профильных вузов.

"Предлагается депутатам Московской городской думы совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы принять участие в разработке плана развития велоинфраструктуры города Москвы на 2024 год и последующие годы с учетом рекомендаций Министерства транспорта Российской Федерации", - говорится в проекте резолюции.

Также участники "круглого стола" предлагают УГИБДД ГУ МВД России по Москве предоставить в Мосгордуму до 15 октября 2023 года статистику о количестве совершенных правонарушений за период с 1 марта по 30 сентября 2023 года с участием СИМ. Также управлению ГИБДД и городскому департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рекомендовано усилить разъяснительную работу по вопросам соблюдения ПДД в части использования СИМ.

"Предлагается рекомендовать департаменту образования и науки города Москвы организовать совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и операторами кикшеринга изучение школьниками и студентами правил использования СИМ и передвижения на них. ГКУ города Москвы - Центр организации дорожного движения правительства Москвы (в рамках работы ситуационного центра по вопросам СИМ) - представить в Московскую городскую думу до 15 октября 2023 года результаты мониторинга соблюдения ПДД в части использования СИМ, эффективности работы медленных зон для СИМ, а также использования городской инфраструктуры для них", - заключается в резолюции.

Новые правила

Изменения в правила дорожного движения, которыми вводится понятие "средство индивидуальной мобильности" и предусмотрено отнесение СИМ к транспортным средствам, вступили в силу с 1 марта. Движение по велоинфраструктуре устанавливается для СИМ как приоритет, их максимально допустимая скорость ограничивается 25 км/ч.

Министерством транспорта Российской Федерации было рекомендовано регионам создавать условия для безопасного и комфортного использования гражданами СИМ путем интеграции СИМ в транспортную систему городов.

"Москва - первый регион, который ввел медленные зоны. И количество этих медленных зон (с ограничением скорости для прокатных самокатов - прим. ТАСС) - около 200. <…> [При этом] в Москве самые широкие тротуары", - отметил в ходе круглого стола председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он также подчеркнул, в столице необходимо создавать условия для безопасного и комфортного использования гражданами СИМ, интегрировать их в транспортную систему города. По его словам, делать это необходимо с учетом их нового статуса и требований ПДД к ним.