ГИБДД Москвы предложила оборудовать дорожки для электросамокатов вблизи видеонаблюдения

Начальник управления столичной Госавтоинспекции Александр Быков отметил, что контрольно-надзорная функция ГИБДД заключается, прежде всего, в организации достаточной инфраструктуры для передвижения на средствах индивидуальной мобильности

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция выступает за то, чтобы инфраструктура для перемещения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) была максимально приближена к системам видеонаблюдения. Об этом сообщил начальник управления столичной Госавтоинспекции Александр Быков.

"Мы говорим: места [для движения на электросамокатах] должны быть приближены к системе видеонаблюдения, [чтобы видеть] откуда начинается поездка, два человека не должны садиться на самокат", - отметил он.

Системы видеонаблюдения в Москве позволяют в настоящее время отследить полностью маршрут передвижения человека. "Что касается видеонаблюдения, фактически на сегодняшний день любой человек, выйдя из любого общественного здания: объекта питания, работы, метро, мы можем увидеть по системам видеонаблюдения, как он дошел до своего места пребывания или жительства", - сказал он на круглом столе "Использование элекстросамокатов в связи с изменением правил дорожного движения. Развитие инфраструктуры" в Мосгордуме.

Вместе с тем, начальник ГИБДД Москвы добавил, что в настоящее время контрольно-надзорная функция ГИБДД заключается, прежде всего, в организации достаточной инфраструктуры для передвижения на СИМ. "Во взаимодействия с департаментом транспорта города Москвы эта работа ведется", - сказал Быков.