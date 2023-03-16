Каждый третий опрошенный молодой специалист в РФ окончил вуз по программам специалитета

Степень бакалавра получил каждый четвертый, сообщила руководитель регионального маркетинга платформы онлайн-рекрутинга Headhunter Екатерина Соловьева со ссылкой на результаты исследования сервиса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Более 30% молодых специалистов в России получили высшее образование по программам специалитета. При этом каждый четвертый получил степень бакалавра, сообщила в четверг руководитель регионального маркетинга платформы онлайн-рекрутинга Headhunter Екатерина Соловьева со ссылкой на результаты исследования сервиса.

Согласно данным, которые представила в презентации Соловьева, опрос провели в марте 2023 года, в нем приняли участие 642 респондента.

"Мы спросили, какое образование чаще всего у молодых специалистов. Мы здесь видим, что более 50% - это высшее образование, дальше идут различные категории - специалитет, бакалавриат, магистратура, но в целом на рынок труда выходят специалисты с высшим образованием", - сказала она в рамках VII Международного форума труда.

Отмечается, что высшее образование по программам специалитета получили 33% опрошенных, бакалавриат окончили 25%, магистратуру - 13%, среднее специальное образование - 12%, среднее общее - 6%, аспирантуру - 3%, основное общее образование - 2%, не имеют законченного образования - 3%.

Также респондентам задали вопрос "В какой сфере вы получили последнее образование?", 19% указали сферу IT, 10% - науку и образование, по 9% - юриспруденция и бухгалтерия, 7% - сельское хозяйство, по 4% - строительство, высший менеджмент, искусство и массмедиа.

Работа по специальности

"Один из вопросов был, почему вы не работали или перестали работать по специальности, здесь среди топовых ответов - трудно найти работу по специальности и маленькая зарплата", - отметила Соловьева.

По результатам исследования, с трудностями поиска работы по специальности столкнулись 37% опрошенных. Среди причин, почему не работают по специальности, 36% указали маленькую зарплату, 29% - "смутные перспективы карьерного роста", а 27% поняли, что это профессия им не подходит.

Кроме того, согласно опросу, 65% респондентов прошли дополнительное обучение. Из них 27% - онлайн и офлайн, 24% - онлайн, и 14% - офлайн.