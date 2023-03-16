ВОЗ сообщила о снижении смертности от ковида в мире на 57% за четыре недели

С 13 февраля по 12 марта почти 28 тыс. заразившихся коронавирусом умерли

ЖЕНЕВА, 16 марта. /ТАСС/. Более 4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за период с 13 февраля по 12 марта, почти 28 тыс. умерли. Число летальных исходов снизилось на 57% по сравнению с предыдущими 28 днями, количество случаев инфицирования уменьшилось на 40%, сообщила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 4 069 065 случаев заражения и 27 955 летальных исходов.

За 28 дней больше всего заболевших было выявлено в США - 919 961. Далее следуют Япония (380 898), Китай (370 020), Россия (350 376) и Германия (338 306). В США зарегистрировано больше всего умерших с 13 февраля по 12 марта - 9 303. Далее идут Япония (2 598), Великобритания (2 217), Бразилия (1 648) и Китай (1 586).

По состоянию на 16 марта в ВОЗ поступили сообщения о 760 360 956 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 873 477 умерших от ковида.