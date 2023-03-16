Лесничества Кабардино-Балкарии получили 10 единиц лесопатрульной техники

За последние три года лесничества получили еще 67 единиц техники

НАЛЬЧИК, 16 марта. /ТАСС/. Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства РФ Иван Советников вручил лесничествам Кабардино-Балкарии (КБР) 10 единиц специализированной лесопатрульной техники в четверг, сообщает корреспондент ТАСС.

"По федеральному проекту [вручаем] новую технику, автомобили "Нива" лесничествам, чтобы качественнее выполнять работу по охране, защите, воспроизводству лесов, а также патрулировать земли лесного фонда. Уверен, новая техника вам пригодится и послужит на пользу лесов России", - сказал Советников, вручая машины.

Техника предназначена для патрулирования в лесах Кабардино-Балкарии, пояснил ТАСС министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии Ильяс Шаваев. "Это не первые машины. За последние три года, до них, мы еще 67 единиц техники вручили, у нас оснащение, на данный момент, хорошее. Это будет способствовать сохранению лесов Кабардино-Балкарии", - сказал Шаваев, уточнив, что в КБР расположены девять лесничеств.