Выездную регистрацию брака можно будет провести в здании Мосгордумы 22 апреля

Такая церемония будет предоставлена четырем парам

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Церемонии бракосочетания накануне Красной горки, 22 апреля, пройдут в здании Московской городской думы, сообщила ТАСС в четверг пресс-служба Управления ЗАГС Москвы.

"Торжественные церемонии бракосочетания с участием руководителей города - столичная традиция, которая существует уже более 10 лет. Такие уникальные регистрации брака проходят один раз в год, на Красную горку: в праздник, который пользуется особой популярностью среди московских молодоженов. В стенах Московской городской думы такая церемония будет предоставлена четырем парам", - рассказала начальник столичного Управления ЗАГС Светлана Уханева.

В этот день зал приема делегаций Мосгордумы превратится в торжественный зал для регистрации брака, в который под звуки струнного трио будут приглашены московские молодожены. Как и при классической регистрации в органах ЗАГС, молодые обменяются кольцами, получат самый первый семейный документ и поднимут первый бокал шампанского. Для гостей будет организована экскурсия по думе.

В Москве в 2022 году органы ЗАГС зарегистрировали более 100 тыс. браков. Эта отметка достигается за 105-летнюю историю органов ЗАГС во второй раз. Впервые такое количество было зафиксировано в 2014 году. Подать заявление о заключении брака в Московской городской думе можно лично во всех дворцах бракосочетания. Госпошлина составляет 350 рублей.