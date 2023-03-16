В Крыму сообщили, что дошкольное образование станет полностью доступным к концу 2024 года

Показатель доступности детсадов в регионе сейчас составляет 99,1% для детей от 3 до 7 лет и 88,3% - для детей от 0 до 3 лет

ТАСС, 16 марта. Более 52% учреждений образования Крыма полностью или частично отремонтированы, также ведется строительство нескольких детсадов. Это позволит к концу 2024 года полностью обеспечить доступность дошкольного образования в республике, сообщила журналистам в четверг член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

"100% доступность дошкольного образования с учетом ввода новых строящихся объектов будет достигнута к концу 2024 года. Сегодня показатель доступности дошкольного образования, который до 2014 года не превышал 42%, для детей от 3 до 7 лет составляет - 99,1%, от 0 до 3 лет - 88,3%", - сказала Ковитиди.

Она добавила, что в Крыму было построено 7 школ на 5,3 тыс. мест, при этом до конца 2027 года возведут еще 14 школ. Также в регионе построено 137 детских садов, в том числе 78 модульных. Всего отремонтировано полностью или частично 52,1% учреждений образования. "Это позволило за 9 лет создать 36,6 тыс. мест в детских садах", - добавила Ковитиди.

Ранее сообщалось, что по госпрограмме развития Крыма и Севастополя планируется построить 20 школ на 7,5 тыс. учеников, из них в Крыму 11 и в Севастополе 9, а также 50 детских садов на 7 тыс. детей, из них в Крыму 42 и в Севастополе 8.