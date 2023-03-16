Количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса в Подмосковье выросло на 10%

На сегодняшний день в секторе МСП Московской области трудоустроено свыше 1,7 млн человек

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Свыше 1,7 млн человек трудоустроены в субъекты малого и среднего предпринимательства Московской области, количество занятых в МСП по итогу прошлого года выросло более чем на 10%. Об этом в четверг сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Малый бизнес вносит существенный вклад в развитие региона: на долю МСП приходится 30% экономики Подмосковья. На сегодняшний день в секторе МСП Московской области трудоустроено свыше 1,7 млн человек. В процентном соотношении рост по итогам 2022 года составил 10,5% по сравнению с годом ранее", - сказала Зиновьева.

Она рассказала, что в целях поддержки субъектов МСП в Подмосковье действует ряд мер поддержки, в том числе в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Так, предпринимателям доступны субсидии на покупку и лизинг оборудования, субсидии для бизнеса по франшизе, при выходе на маркетплейсы, гранты для молодых и социальных предпринимателей.

Кроме того, как пояснили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, в рамках нацпроекта в Московской области создан центр "Мой бизнес", где уже действующие и начинающие предприниматели могут получить ряд услуг и сервисов. В прошлом году ими воспользовались более 70 тыс. представителей бизнеса региона.