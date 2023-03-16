Дума утвердила новое положение о Молодежном парламенте

Согласно документу, преимущество на включение в состав органа будут иметь участники СВО

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг утвердила новую редакцию положения о Молодежном парламенте при палате. Документ изменяет порядок формирования Молодежного парламента и дает преимущество на включение в его состав для участников специальной военной операции.

Постановление о положении внесла в Думу комиссия палаты по регламенту в среду. По действующим нормам в Молодежный парламент входят по одному представителю от молодежных парламентов субъектов РФ от органов студенческого самоуправления, а также 85 муниципальных депутатов и по 3 представителя от фракций Госдумы.

Теперь же в Молодежный парламент будут входить по одному представителю законодательных органов субъектов РФ в возрасте до 35 лет включительно. "В сегодняшнем положении есть норма, в соответствии с которой в Молодежный парламент при Государственной думе может попасть человек, которого делегировал региональный парламент, если он депутат в возрасте до 35 лет. Он уже выборы прошел по партийным спискам, по одномандатному округу, и он идет в Молодежный парламент для того, чтобы изучить федеральную повестку, <…> чтобы сделать, возможно, следующий шаг или быть более эффективным на своем уровне", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Положение также расширяет представительство фракций Госдумы в Молодежном парламенте. Так, в его состав смогут входить пять человек от каждой думской фракции, а не три. В состав Молодежного парламента все также смогут входить по одному муниципальному депутату от каждого региона - решение об их включении будет принимать ассоциация "Единое общероссийское объединение муниципальных образований". Сохраняется также норма о включении в состав Молодежного парламента по одному студенту - представителю органов студенческого самоуправления вузов от каждого региона. Их в состав Молодежного парламента направит Российский союз ректоров.

Преимущество для участников СВО

Преимущество на включение в состав Молодежного парламента теперь будут иметь граждане, принимавшие участие в обеспечении выполнения задач в ходе специальной военной операции, а также прошедшие военную или другую приравненную к ней службу. Указывается также, что членом Молодежного парламента не может быть гражданин РФ, имеющий гражданство или вид на жительство другого государства.

Согласно новой редакции положения, Молодежный парламент будет собираться четыре раза в год, а не три, как было установлено. Действовать такой парламент будет в течение срока полномочий созыва Госдумы, а затем состав будет обновляться. Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский, такие нормы "обеспечат ротацию".

Комитет Госдумы по молодежной политике обеспечит взаимодействие Молодежного парламента с Госдумой, а курировать его работу будет вице-спикер палаты Борис Чернышов, который координирует деятельность думского комитета по молодежной политике. Организационное обеспечение работы Молодежного парламента будет осуществлять аппарат Госдумы.