В Испании одобрили реформу УК, связанную с жестоким обращением с животными

По мнению некоторых представителей зоозащитных организаций, изменения в законодательстве смягчают наказание за сексуальную эксплуатацию животных

МАДРИД, 16 марта. /ТАСС/. Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании одобрил в четверг реформу Уголовного кодекса, связанную с жестоким обращением с животными. Об этом сообщается в Twitter парламента.

"Одобрен органический закон, который вносит поправки в Уголовный кодекс о жестоком обращении с животными", - отмечается в публикации. Изменения вызвали ранее несогласие ряда организаций, специализирующихся на защите животных.

Как ранее заявила корреспонденту ТАСС адвокат из команды организации INTERcids Мария Ласабекс, реформа Уголовного кодекса Испании фактически предусматривает смягчение наказаний за отношения сексуального характера с животными. По данным юриста, "если не были засвидетельствованы травмы, требующие ветеринарного лечения, половые акты с животными четко не квалифицируются как преступление жестокого обращения с животными". По ее словам, тем самым "декриминализуется сексуальная эксплуатация животных".

В министерстве социальных прав королевства корреспонденту ТАСС разъяснили, что ранее в Уголовном кодексе преступлением считалась "сексуальная эксплуатация" животных и только в случае получения экономической выгоды. В тексте реформы же говорится о "действиях сексуального характера" с животными, которые причиняют "травму, требующую ветеринарного лечения для восстановления здоровья". "То есть теперь вместо сексуальной эксплуатации будут квалифицированы все половые акты с животными, - подчеркнули в ведомстве. - В случае нанесения травм они будут считаться преступлениями, в остальных - менее тяжелых [случаях] - они будут квалифицированы как жестокое обращение".