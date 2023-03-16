Более 1 млн деревьев высажено в Кабардино-Балкарии за три года

Для региона этот показатель является рекордным

НАЛЬЧИК, 16 марта. /ТАСС/. Более 1 млн деревьев высажено на территории Кабардино-Балкарии (КБР) за три года в рамках различных программ и проектов. Для региона этот показатель является рекордным, сообщил ТАСС в четверг министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев.

"За последние три года в Кабардино-Балкарии более 1 млн деревьев посадили, только в прошлом году - более 400 тыс. Это огромное, беспрецедентное количество саженцев, которое мы посадили на территории Кабардино-Балкарии. Работы велись по разным программам, проектам, высажены основные лесообразующие деревья, их состояние отличное, ведем постоянный уход. Сегодня руководство Рослесхоза [на проходящем в республике совещании] дало высокую оценку деятельности в этом направлении", - рассказал Шаваев.

По данным министерства, площадь лесов КБР составляет более 194,7 тыс. га, где в основном представлены широколиственные породы. Главная лесообразующая порода - бук восточный, который по площади от всех лесных насаждений составляет более 40%, по общей массе - более 60%. Также в лесах КБР произрастают граб, дуб, ясень, клен, всего более 50 видов древесно-кустарниковых пород. Хвойные составляют всего 5%, это сосна, которая в основном растет на территории национального парка "Приэльбрусье" на площади 7 тыс. га, а 3 тыс. га - на землях лесного фонда. Государственное бюджетное учреждение "Кабардино-Балкарский лесной питомник" полностью обеспечивает республику и поставляет в соседние регионы посадочный материал, есть объекты лесного семеноводства.

15-17 марта в Нальчике проходит совещание Рослесхоза. На нем обсуждаются вопросы эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений субъектам РФ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, развития лесного хозяйства Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В работе совещания принимают участие представители всех указанных регионов, а также Крыма и Севастополя.