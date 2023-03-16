Садовничий выступил за создание Ассоциации университетов России и Африки

Глава Российского союза ректоров сообщил, что в российских вузах обучается более 27 тыс. студентов из африканских стран

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий предложил создать Ассоциацию университетов России и Африки для активизации сотрудничества между вузами РФ и стран Африканского континента. С такой инициативой он выступил в четверг на заседании Российско-Африканского клуба МГУ.

"В настоящее время мы активно ведем подготовку проведения в июле 2023 года, в рамках предстоящего саммита Россия - Африка, форума ректоров России и стран Африки. <...> Как одно из предложений, которое я хотел бы озвучить сейчас, следующее: мы предлагаем создать Ассоциацию университетов России и Африки. Уверен, что такая ассоциация позволила бы нам активизировать сотрудничество между университетами наших стран, и мы могли бы найти наиболее оптимальные механизмы по активизации наших проектов", - сказал Садовничий.

Глава Российского союза ректоров сообщил, что на сегодняшний день в вузах страны обучается более 27 тыс. студентов из африканских стран.