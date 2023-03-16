Фальков: сокращать магистратуру нельзя на связанных с исследованиями направлениях

Среди них, в частности, такие направления, как генетика и ядерная физика

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Срок обучения в магистратуре недопустимо сокращать на направлениях, связанных с исследовательской деятельностью, например, в генетике и ядерной физике. Об этом журналистам в четверг сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Есть такие сложные направления, в основном связанные с исследовательской деятельностью, например то, что связано с генетикой, ядерной физикой, с какими-то такими сложными исследовательскими видами деятельности, где, конечно, максимальные сроки требуются", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой будет составлять от четырех до шести лет. При этом он отметил, что если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специализации, то должна быть возможность продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Фальков заявлял, что по ряду специальностей этот срок может быть сокращен до одного года.