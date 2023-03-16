16 марта, 13:59,
обновлено 16 марта, 14:07

СМИ: Макрон решил провести проект пенсионной реформы без голосования в нижней палате

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон решил провести проект пенсионной реформы без голосования в Национальном собрании на основе ст. 49 Конституции Франции. Об этом сообщил в четверг телеканал BFM со ссылкой на собственные источники.

По утверждению телеканала, решение принято президентом в связи с неуверенностью властей в том, что проект пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, соберет достаточное количество голосов в нижней палате парламента. 

Теги:
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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