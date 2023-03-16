Программу ремонта аварийных мостов запустят на Ставрополье в 2023 году

За год отремонтируют девять сооружений

СТАВРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Программу ремонта аварийных мостов и путепроводов запустят в Ставрополье в 2023 году. За год отремонтируют девять сооружений, сообщил журналистам в четверг министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.

"Впервые с этого года будет действовать на территории Ставропольского края программа ремонта аварийных мостов и путепроводов в муниципальных образованиях. На этот год уже запланировано семь мостовых сооружений и два путепровода общей протяженностью более 300 м", - сказал он.

Ремонты мостов и путепроводов проведут в 2023 году в Новоселицком, Кочубеевском, Петровском, Буденновском округах и городе Минеральные Воды. Программа рассчитана до 2030 года. "Все муниципальные образования уже приступили к разработке проектно-сметной документации для включения объектов в программу", - пояснил Штепа.

На территории Ставрополья находятся более 700 мостов и путепроводов. Из них более 400 - объекты местного значения.