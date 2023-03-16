16 марта, 18:47

В Испании одобрили закон, обязывающий пройти обучение, чтобы завести собаку

В Испании одобрили закон, обязывающий пройти обучение, чтобы завести собаку
© AP Photo/ Bernat Armangue

Закон также предусматривает запрет на продажу собак, кошек и хорьков в зоомагазинах, а также их выставление на всеобщее обозрение в коммерческих целях

МАДРИД, 16 марта. /ТАСС/. Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании одобрил в четверг законопроект, направленный на защиту животных. Об этом говорится в пресс-релизе испанского парламента.

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"Завершилось рассмотрение в парламенте закона о защите прав и благополучии животных, который готов к публикации в Официальном правительственном вестнике и вступлению в силу", - отмечается в коммюнике.

Инициатива регулирует участие животных в ярмарках или культурных мероприятиях, таких как выставки. "Другим аспектом, который отражен в тексте, является обязанность владельцев собак пройти [бесплатный] образовательный курс с целью содействия надлежащему ответственному владению животным", - указывается в пресс-релизе.

Кроме того, закон предусматривает запрет на продажу собак, кошек и хорьков в зоомагазинах, а также их выставление на всеобщее обозрение в коммерческих целях. Этих животных можно будет продавать только зарегистрированным заводчикам. Согласно инициативе, владельцам собак нельзя будет оставлять их одних более чем на 24 часа. Нарушителям будут грозить штрафы от 500 до 200 тыс. евро. 

Теги:
Испания
© Информационное агентство ТАСС
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