Путин согласился с предложением рассмотреть смягчение требований к сточным водам

По словам президента, это надо делать аккуратно с учетом реакции экологов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласен, что смягчение требований к сточным водам следует рассмотреть, но это надо делать аккуратно с учетом реакции экологов.

Участник съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в своем выступлении в четверг затронул данную тему. Отвечая ему, Путин подчеркнул, что это комплексный вопрос, очень важный для предприятий, бизнеса, экологических служб и в конечном итоге для граждан. "Я бы сейчас не стал давать каких-то директивных указаний, все как обычно кроется в деталях, надо все это смотреть, с чем связаны эти требования, являются ли они действительно чрезмерными, - сказал президент. - Я за то, чтобы бизнес чувствовал себя более комфортно и не нес дополнительных неоправданных издержек".

Глава государства отметил, что прямо сейчас не может сказать, что выступает за немедленное смягчение требований к сточным водам. "На следующий день экологисты будут меня поджидать с мешком, с ними лучше не связываться, надо вести себя очень аккуратно, - сказал в шутку Путин. - Но дело даже не в экологических организациях и их реакциях на наш диалог, дело в интересах граждан РФ".

Как обратил внимание президент, в России очень много загрязненных территорий, много выбросов не только в 12 крупнейших городах-эмитентах, но и в других. Путин вспомнил свою поездку в Улан-Удэ 14 марта и отметил, что "там тоже люди поднимают эти вопросы, полно таких проблем". "Поэтому прежде, чем что-то уменьшать, нормы менять, надо все это проанализировать. Хотя логика в том, что вы говорите, есть. Давайте посмотрим. Я обязательно попрошу правительство этим заняться, - заверил глава государства. - Я вам обещаю, что переговорю с коллегами, с соответствующим вице-премьером, который этим занимается".

Путин также подчеркнул, что в этих 12 городах члены РСПП работают очень активно, и в качестве примера успеха такой работы привел развитие металлургической промышленности. "Миллиарды, десятки миллиардов люди вложили, чтобы ситуацию коренным образом изменить. И она меняется. У Магнитки (Магнитогорского металлургического комбината (ММК) - прим. ТАСС), посмотрите, [председатель совета директоров ММК Рашников] Виктор Филиппович. сколько денег вложил. И это еще не все, нужно делать еще и еще, но люди вкладываются, не жадничают, работают в рамках существующей нормативной базы. Я надеюсь, что мы так будем делать и дальше", - заключил глава государства.