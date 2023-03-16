Минпросвещения планирует создать программу наставничества для студентов колледжей

Это позволит дополнительно подготовить кадры под конкретные запросы работодателя, считают в ведомстве

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минпросвещения планирует разработать совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) программу наставничества для студентов колледжей, сообщил глава министерства Сергей Кравцов, выступая на съезде РСПП.

"Этот год объявлен президентом страны Годом педагога и наставника. В этой связи мы предлагаем вместе с вами, Российским союзом промышленников и предпринимателей, создать программу наставничества, чтобы у студентов колледжей были наставники с производства. Это позволит дополнительно усилить практикоориентированность и подготовить кадры под конкретные запросы работодателя", - сказал он.

Министр отметил, что в 2022 году приступили к реализации федерального проекта "Профессионалитет", благодаря которому предприниматели становятся полноценными заказчиками для системы среднего профессионального образования.