Причиной вспышки сибирской язвы в Чувашии мог стать убой нелегально купленного быка

По информации Россельхознадзора, животное без ветеринарно-сопроводительных документов было куплено по объявлению, его убой проводился незаконно в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Старое Акташево

МОСКВА. 16 марта. /ТАСС/. Вероятной причиной вспышки сибирской язвы в Чувашии стал незаконный подворный убой нелегального купленного животного. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"В ходе расследования обстоятельств вспышки сибирской язвы в Чувашской Республике, которое проводит территориальное управление Россельхознадзора совместно с природоохранной прокуратурой, установлен факт незаконного подворного убоя в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Старое Акташево быка, не стоящего на учете в ветеринарной службе. По данным владельца, животное было приобретено по объявлению без ветеринарно-сопроводительных документов. Кормление бычка осуществлялось зерном неизвестного происхождения", - отмечается в сообщении.

По данным Россельхознадзора, вакцинация от сибирской язвы не проводилась. Убой животного был осуществлен 3 марта из-за ухудшения состояния его здоровья. Ветеринарно-санитарная предубойная экспертиза не проводилась. Заражение людей произошло через порезы на руках при обработке туши.

В ведомстве также отметили, что полученные мясо и шкура были проданы неизвестным людям. Управление Россельхознадзора обратилось в МВД России по Чувашской Республике для оказания содействия в расследовании происхождения животного и путей его перемещения. В настоящее время представители Россельхознадзора и прокуратуры находятся с инспекционной поездкой в личном подсобном хозяйстве, в котором содержалось указанное животное. Как сообщили в ведомстве, устанавливаются пути заноса возбудителя сибирской язвы и обстоятельства реализации мяса и мясопродуктов.

По данным Россельхознадзора, 16 марта состоится внеочередное заседание Правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Чувашской Республики для выработки комплекса мер по ликвидации очага сибирской язвы на территории Цивильского муниципального округа Чувашской Республики. Россельхознадзор напомнил владельцам животных об их обязанности осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продукцию животного происхождения, содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов и переработки продукции животного происхождения, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства, немедленно извещать государственных ветеринарных врачей о всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных, а также об их необычном поведении.

"До прибытия специалистов Государственной ветеринарной службы Российской Федерации необходимо принять меры по изоляции животных, подозреваемых в заболевании. Обязательным также является выполнение указаний специалистов о проведении мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями", - заключается в сообщении.

О вспышке заболевания

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов 15 марта сообщил ТАСС, что в республике два человека госпитализированы с сибирской язвой. По его словам, пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике 15 марта сообщила, что по результатам эпидемиологического расследования причиной заражения стал контакт с разделанной тушей быка. Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что источником заражения животного сибирской язвой мог стать некачественный комбикорм, который владельцы, скорее всего, приобрели у частных лиц.