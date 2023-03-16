16 марта, 15:57
Арктика

Организаторы акции "Арктический диктант" рассказали об ее итогах

По информации пресс-службы национального парка "Русская Арктика", только два человека правильно ответили на все 30 вопросов

АРХАНГЕЛЬСК, 16 марта. /ТАСС/. Только два участника "Арктического диктанта", который 28 февраля провел самый северный в России национальный парк "Русская Арктика", смогли правильно ответить на все 30 вопросов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-служба парка, где в четверг подвели итоги акции.

"Только две работы набрали максимальное количество баллов - 30. Одна из них была написана в Архангельске, в "Арктическом посольстве", вторая - в Наводовской основной школе Шенкурского округа Архангельской области", - сказали в пресс-службе.

В диктанте приняли участие 2,6 тыс. человек во всех районах Архангельской области, а также Владимире, Мурманске, Кировске Мурманской области, Пролетарске Ростовской области и в Якутске. Участники отвечали на 30 вопросов, по истории, флоре, фауне, геологии, топонимике Арктики. Например, какой географический объект поморы называли "шар", для чего моржам бивни и какие птицы летают из Арктики в Антарктику.

Шесть человек набрали 26-29 баллов.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Территория нацпарка является одной из самых труднодоступных не только в России, но и в мире. 

Теги:
РоссияАрхангельская областьМурманская областьРостовская областьВладимирская областьРеспублика Саха (Якутия)
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