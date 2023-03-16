Путин поручил усовершенствовать преподавание гуманитарных наук в школах и колледжах

Президент также поручил предусмотреть в рамках федпроекта "Профессионалитет" подготовку в срок до 2028 года не менее 1 млн квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил принять меры по совершенствованию преподавания гуманитарных наук на уровнях общего и профессионального образования. Доклад об этом он ждет до 30 июня 2023 года, говорится на сайте Кремля

"Принять дополнительные меры по совершенствованию преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основных образовательных программ в области гуманитарных наук на уровнях общего и профессионального образования", - говорится в одном из пунктов опубликованного в четверг перечня поручений.

Помимо этого, глава государства также поручил "предусмотреть в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет" подготовку в срок до 2028 года не менее одного миллиона квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для обеспечения ключевых с точки зрения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности страны отраслей экономики, в том числе электронной промышленности и индустрии робототехники, обеспечив необходимое финансирование". Путин ждет доклад по этой теме до 15 июля 2023 года, далее - один раз в год.